Sanremo 2023, ufficiali i duetti: cantanti e cover famosissime, c’è anche l’ex lady di Francia

30 Gennaio 2023 16:10

Manca sempre di meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e con il passare dei giorni Amadeus rilascia novità e dettagli che attirano l’attenzione degli appassionati. Una delle notizie più attese di ogni edizione è quella riguardante gli ospiti della serata duetti, la penultima del Festival, nella quale si alternano sul palco grandi nomi della musica per collaborazioni che spesso rappresentano un unicum nella scena musicale italiana e magari possono dare il via a particolari progetti futuri.

Visto il roster dei cantanti in gara, c’era grande attesa per scoprire gli ospiti che li affiancheranno: nomi che non hanno deluso le aspettative. In diretta a “Viva Rai 2” con Fiorello, Amadeus ha annunciato i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston nella serata duetti. Da Emma a Edoardo Bennato, passando per Sangiovanni e Alex Britti, ma anche Salmo, Arisa, Izi, Noemi, Lorella Cuccarini e la ex first lady di Francia Carla Bruni. Grande attesa per i duetti di Giorgia, affiancata da Elisa, e Ultimo che sarà accompagnato da Eros Ramazzotti, due esibizioni che promettono di regalare grandi emozioni.

I cantanti e le cover scelte per la serata duetti di Sanremo 2023