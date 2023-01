Sanremo 2023, Amadeus svela l’intero cast artistico: tutte le co-conduttrici e un gruppo di fama mondiale

15 Gennaio 2023 16:01

Durante l’edizione odierna del Tg1 delle ore 13:00, Amadeus ha svelato il cast artistico di Sanremo 2023. Come già proposto nelle recenti edizioni presentate dal direttore artistico siciliani, sul palco dell’Ariston si alterneranno diverse co-conduttrici. Già svelato il nome di Chiara Ferragni che co-condurrà la puntata inaugurale di martedì 7 febbraio e la serata finale di sabato 11 febbraio.

Nelle scorse settimane era stata annunciata la presenza della giornalista Francesca Fagnani, per la serata del mercoledì. Quest’oggi, Amadeus ha svelato anche i nomi di Paola Egonu e Chiara Francini: la pallavolista azzurra co-condurrà nella serata di giovedì, l’attrice toscana invece il venerdì. Ma non finisce qui. Mercoledì 8 febbraio si esibiranno anche i Black Eyed Peas, gruppo californiano che vanta 35 milioni di album venduti, 120 milioni di singoli e 6 Grammy Awards.

Confermata anche la presenza di Gianni Morandi come co-conduttore fisso in utte le serate. “L’eterno ragazzo” della musica italiana si esibirà in una performance inedita, nella giornata di mercoledì 8 febbraio, con Albano e Massimo Ranieri, altri due grandi big della musica italiana.