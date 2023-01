Sanità in Calabria, Cannizzaro (FI): “con Occhiuto finalmente trasparenza”

4 Gennaio 2023 19:06

“Finalmente trasparenza e chiarezza segnano il governo della sanità in Calabria. Per la prima volta nella storia recente della Regione, dopo oltre dieci anni di commissariamento, e grazie alla spinta del presidente Occhiuto, i cittadini calabresi hanno un quadro su bilanci, conti, debiti e crediti di un mondo che fino a poco tempo fa appariva agli occhi dei più come una grande e inavvicinabile nebulosa”. Lo afferma in una nota Francesco Cannizzaro, deputato reggino di Forza Italia.

“Il debito sarà molto inferiore al miliardo di euro. Le cifre catastrofiche che hanno raccontato per anni non esistono e non esistevano. Semplicemente, in tanti in passato non sono stati in grado di fare bene il proprio mestiere. Ha vinto la determinazione del governo Occhiuto, ha vinto la buona amministrazione che consentirà ora alla Calabria di intraprendere un nuovo cammino nella tutela del diritto alla salute”, conclude Cannizzaro.