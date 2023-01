“Raccontare la Magna Grecia con uno scatto”: a vincere il concorso fotografico è Samuel Malara

13 Gennaio 2023 15:04

Si è concluso con un successo per il giovane condofurese Samuel Malara il concorso fotografico, “Raccontare la Magna Grecia con uno scatto” promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Il giovane Samuel ha vinto con un suggestivo fermo immagine del centro storico di Bova tratto da un più ampio lavoro realizzato col drone. A seguito dell’affermazione appena raggiunta nella manifestazione il cui atto finale si è celebrato proprio nella sede della Metrocity, l’amministrazione comunale di Bova ha voluto celebrare il ragazzo conferendogli una pergamena nel corso di una cerimonia tenutasi qualche giorno addietro presso la sala del consiglio comunale del centro aspromontano.

A spiegare le motivazioni che hanno spinto la giunta bovese al conferimento del riconoscimento, è il Vicesindaco Gianfranco Marino: “Abbiamo inteso rendere omaggio a Samuel Malara – spiega Marino – per il pregevole lavoro che lo ha visto sul podio in occasione di questo concorso destinato ai giovani tra i 18 e i 25. Il contest, volto a far conoscere le bellezze della nostra terra ha voluto accendere una luce sulle attitudini e le doti artistiche dei nostri ragazzi, facendoli diventare protagonisti di un lavoro concretamente spendibile in favore della nostra terra, ed in ossequio a queste finalità, Samuel ha saputo realizzare un lavoro che, configurandosi come un vero e proprio spot promozionale, ha restituito una suggestiva immagine del nostro centro, veicolandola oltre i confini metropolitani. Per questa sua preziosa opera di promozione e divulgazione delle bellezze del nostro centro – continua il Vicesindaco – era doveroso tributare un riconoscimento con l’augurio di poter sviluppare le sue doti tecniche unite alle innate doti artistiche, spendendole magari, come in questa ultima occasione, per la crescita e la valorizzazione della sua e della nostra terra. Un ringraziamento – conclude Marino – va poi ai consiglieri metropolitani, Filippo Quartuccio, delegato alla cultura e ideatore della manifestazione, e Rudy Lizzi, presente a Bova in occasione della cerimonia, in rappresentanza della Città Metropolitana”.