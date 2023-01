Salvini dona il sangue, ai social non sfugge il dettaglio: l’infermiere fa… il dito medio?

10 Gennaio 2023 12:05

“Cominciare la giornata con una donazione di sangue all’AVIS Milano (siamo arrivati a 88) in compagnia di tanti ragazzi e ragazze, aiutando qualcuno che ha bisogno, fa bene all’anima e alla salute. Evviva tutti i Donatori e tutti i Volontari!“. È il messaggio social postato da Matteo Salvini che, nei giorni scorsi, ha donato il sangue documentando il tutto com’è solito fare durante le proprie iniziative personali e istituzionali.

Nonostante la pubblicazione dello scatto sia stata criticata a causa dell’esposizione mediatica della donazione, l’attenzione del pubblico social si è spostata presto su un altro protagonista della foto. A rubare la scena è stato l’infermiere sulla sinistra, in posa come tutti i colleghi, ma con una particolare posizione delle mani. Incredibile il dettaglio evidenziato da molti utenti, un possibile dito medio mostrato a favore dell’obiettivo.

Non è chiaro se il gesto sia tale o se il ragazzo tenga qualcosa in mano, nè se sia volontario. Ma alle piazze social interessa poco: Twitter e Instagram di Salvini sono inondati di commenti ironici riguardanti il presunto gesto del medico. Speriamo almeno che la ‘popolarità’ dello scatto possa contribuire ad aumentare le donazioni di sangue in tutta Italia: su questo argomento, c’è ben poco da ironizzare.