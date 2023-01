Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 incontra la scrittrice Barbara Perna

25 Gennaio 2023 15:32

Venerdì 20 gennaio, il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 si è reso promotore di un incontro culturale presso la libreria reggina “Giunti al Punto”. Ospite della serata l’autrice dei bestseller “Annabella Abbondante, La verità non è un a chimera” e “Annabella Abbondante, L’essenziale è invisibile agli occhi”, Barbara Perna, scrittrice per vocazione e magistrato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma per professione.

Intervistata dalla Presidente Luciana Calarco, la scrittrice ha parlato della genesi del suo personaggio – magistrato di origine campana proprio come lei – e della sua passione per i libri, del capillare lavoro che vi è dietro la stesura di una storia e di come lei proceda alla creazione di una nuova trama.

“Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa da parte dei lettori”, dice la Perna, la quale è già all’opera per la terza avventura di Annabella l’irruente giudice civile che cova una segreta – non poi così tanto – passione per i gialli ed i misteri, seriamente dipende dai caffè e dai dolci. “Ho scelto di raccontare le vicende di un giudice civile poiché poco conosciuto ai più, ai quali è invece spesso proposto un magistrato che si occupa di situazioni penali, le cui vicissitudini lavorative a volte non collimano con la realtà dei tribunali nazionali”, ci tiene a precisare Barbara, che è riuscita a coinvolgere i presenti con la sua simpatia ed entusiasmo.

Un incontro di cui va molto orgogliosa Luciana Calarco, che ringrazia sentitamente la scrittrice per aver accettato il suo invito e che sta già organizzando, insieme ai ragazzi del club, un prossimo incontro volto a valorizzare “le penne” d’Italia.