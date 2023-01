Roccella: seminario di presentazione del Report 2022 sul diritto d’asilo | INTERVISTE

27 Gennaio 2023 16:04

Si è svolto ieri sera, presso l’ex Convento dei Minimi di San Francesco da Paola, a Roccella Jonica, il seminario di presentazione regionale del Report 2022 sul Diritto d’asilo, pubblicato dalla Fondazione Migrantes. All’iniziativa hanno partecipato: Mons. Franco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace, Vittorio Zito, Sindaco di Roccella Ionica, Maria Cristina Molfetta, Fondazione Migrantes e Curatrice del Rapporto, Mons. Francesco Savino, Vicepresidente CEI e Vescovo Diocesi di Cassano allo Jonio (CS). Ha moderato Pino Fabiano, Direttore Migrantes Calabria. Con l’edizione del 2022 la Fondazione Migrantes arriva alla 6ª edizione del rapporto dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Un lavoro scritto partendo dalle sofferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga raccontano.

Mons. Savino ha sottolineato: “i migranti non sono un problema ma una risorsa, noi siamo per l’accoglienza senza se e senza ma nella legalità. Mi chiedo: perchè è più semplice accogliere gli ucraini e meno chi proviene da altre parti? E’ fondamentale anche l’integrazione ed è una vera e propria sfida per il futuro”.