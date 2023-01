Roccella Jonica, colpi di pistola contro la vetrina di un negozio. Belcastro: “ripristinare subito videosorveglianza”

30 Gennaio 2023 17:18

“Alcune settimane fa si è verificato nel nostro paese un nuovo episodio di turbamento della sicurezza pubblica costituito dall’esplosione di colpi di arma da fuoco rivolti contro la vetrina di un noto esercizio commerciale della centralissima via Trastevere. L’esplosione di colpi di arma da fuoco contro la vetrina costituisce senz’altro un salto di qualità rispetto ai precedenti diversi episodi di microcriminalità che avevano provocato turbativa allo svolgimento delle attività economiche ed alla normale vita di relazione dei cittadini negli ultimi mesi ed aumenta il sentimento di allarme sociale che si era già diffuso nella comunità a seguito del continuo reiterarsi di fenomeni di delinquenza.

Ci saremmo aspettati che a fronte di questo nuovo inquietante e più grave episodio, l’amministrazione comunale di Roccella Ionica, che aveva prontamente promosso una opportuna mobilitazione quando si era verificato l’episodio dei bossoli indirizzati nei confronti del tecnico comunale, avrebbe proceduto a promuovere una nuova ed opportuna mobilitazione per dimostrare la pronta ed unanime volontà della comunità di stroncare sul nascere ogni possibile incremento criminale“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa da Claudio Belcastro, commissario cittadino di Fratelli d’Italia Roccella Jonica.

“Come circolo di Fratelli D’Italia, in un precedente comunicato, avevamo già segnalato la necessità di una particolare attenzione al diffondersi dei fenomeni di criminalità e rilevato che se è pur vero che la città di Roccella Ionica è dotata da diversi anni di un sistema di videosorveglianza è altrettanto vero che il predetto sistema già da molto tempo è totalmente non funzionante e di conseguenza avevamo richiesto che venissero impegnate con procedura d’urgenza le risorse necessarie per l’immediato ripristino del sistema di videosorveglianza al fine di garantire alla Città le giuste condizioni di sicurezza. La nostra richiesta è rimasta inascoltata“, ha aggiunto Belcastro.

“Ribadiamo che il mancato funzionamento del predetto sistema facilita la propensione al crimine e rende più difficile l’attività di indagine per individuare i responsabili delle attività criminose. L’Amministrazione Comunale, con il suo comportamento negligente ed omissivo, continua a dimostrare la sua totale disattenzione verso la tematica della sicurezza e ad assumersi la grave responsabilità di determinare una condizione che ha grandemente diminuito la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche. – conclude Belcastro – Riaffermiamo che è inaccettabile che le risorse della città vengano sprecate in attività ludiche a dispetto delle necessità prioritarie di sicurezza della comunità e pertanto, ribadiamo la richiesta che siano impegnate con procedura d’urgenza le risorse necessarie per l’immediato ripristino del sistema di videosorveglianza al fine di garantire alla Città le giuste condizioni di sicurezza“.