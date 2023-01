Roccalumera: l’Assessore Asmundo lancia “Orto Idea”

31 Gennaio 2023 11:13

L’Assessore e vicesindaco Miriam Asmundo ha lanciato sui propri canali social l’iniziativa “Orto Idea”, attraverso la quale i cittadini, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3278218200, potranno esporre le proprie idee e “piantarle” in un orto virtuale. “Con questa iniziativa ho voluto lanciare un canale diretto e originale per dialogare con la cittadinanza, allo scopo di coltivare nuove proposte per Roccalumera. L’idea è quella di far gettare dei semi virtuali agli abitanti e, attraverso le proposte ricevute, ottenere degli spunti fondamentali per un paese migliore.

L’obiettivo, infatti, è quello di creare una sorta di laboratorio libero ed uno spazio di confronto aperto a tutti, per il raggiungimento del bene comune. “Sono stati già tantissimi i roccalumeresi che mi hanno raggiunta con i loro messaggi, con idee e proposte molto interessanti. Siamo solo all’inizio e mi auguro possano arrivare ancora più idee per far crescere il nostro Comune”, dichiara Miriam Asmundo.