10 Gennaio 2023 18:22

Riunione tra Fiadel e la dirigenza di Messina Social City nella giornata di oggi. Assente il direttore Carmelo Sferro che probabilmente ha già rassegnato o rassegnerà nelle prossime ore le sue dimissioni. Presenti all’incontro il Sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore Alessandra Calafiore, il CDA di Messina Social City e Clara Crocè per Fiadel. Oggetto dell’incontro la definizione di un percorso per coloro che sono rimasti esclusi dalla long list. L’Amministrazione ha fatto sapere che a tal fine riaprirà la piattaforma per sette giorni. Clara Crocè di Fiadel ha preso atto della proposta e ha chiesto che subito dopo aver adempiuto alle correzioni e all’aggiornamento della graduatoria si proceda a definire il percorso di stabilizzazione iniziato 8 agosto del 2022 con la stabilizzazione del personale che faceva parte della prima long list.

Per chiudere la fase del precariato a tale scopo chiede che alla prossima riunione l’Azienda fornisca il numero dei lavoratori che facevano parte della prima long list indicandone anzianità di servizio . Clara Crocè ha chiesto all’amministratore della Messina Social City di utilizzare il restante personale che fa parte della seconda long list esclusivamente per le sostituzioni del personale assente dal servizio per malattia, ferie maternità e tutte le cause previste dal CCNL ,atteso che la graduatoria è per scorrimento . Per i nuovi progetti temporanei finanziati con fondi extra bilancio la Fiadel invita la Messina social city a provvedere ad avvisi e assunzioni temporanee finalizzati esclusivamente a quel progetto.