La Polisportiva Nino Romano torna a vincere: successo per 3-1 sull’Asd Amici del Volley Giarre

12 Gennaio 2023 10:35

Serviva una scossa, ma soprattutto una prestazione convincente che portasse punti in classifica. Dopo le dolorose sconfitte rimediate nelle ultime due gare di campionato del 2022 , torna a festeggiare la prima squadra della Polisportiva Nino Romano che, al “PalaCiantro” di Milazzo – dal quale le mamertine mancavano dal lontano 26 novembre scorso – superano per 3-1 (25-17 / 20-25 / 25-22 / 26-24) l’Asd Amici del Volley Giarre.

Gara piacevole, equilibrata – eccezion fatta per il primo parziale in cui le ospiti hanno subito oltremisura il fondamentale del servizio avversario – a tratti capace di esprimere un livello di gioco e gesti tecnici da categoria nazionale e che la Nino Romano ha condotto in porto grazie ad un livello di attenzione, spregiudicatezza ed incisività assenti nelle trasferte contro Messina Volley e Genovese Umberto Siracusa. A trascinare le ragazze di mister Mauro Maccotta ci ha pensato il pubblico delle grandi occasioni, capace di sostenere con costanza, infondendo coraggio ed ingranando la marcia più alta insieme alle proprie beniamine, nei momenti di difficoltà. È così che, alla fine, si è riusciti, tutti insieme, ad aver ragione di un avversario mai domo, esperto e che forse avrebbe anche meritato di giocarselo quel tie-break sfuggito solo ai vantaggi del quarto parziale.

Starting six della Romano con Stefania Fleres in regia, in diagonale Rosa Imperiale, centrali Ilenia Vallefuoco e Claudia Puglisi, laterali Angela Bertè ed il capitano Giorgia Cuzzocrea, libero Marianna De Luca. Rispondono gli ospiti con Denise Carmeci in regia, in diagonale Barbora Basile, centrali Sara Contadino e Serena Murabito, laterali Alessandra Aliffi ed Erika Privitera, libero Demetra Famoso.

Primo set vinto dalle “RomaNine” grazie ad una ricezione in grande affanno delle giarresi e ad un buon gioco a muro delle padrone di casa che, pur non incrementando considerevolmente lo score in questo fondamentale, tocca tanti palloni, facilitando la risposta della linea difensiva. A realizzare il primo punto del match una delle migliori di giornata, Claudia Puglisi, che mette a terra un pallone servito da Stefania Fleres in fast stretta. È proprio la regista di casa, nel servizio successivo, a mettere in risalto, con un ace, il fondamentale capace di determinare frangenti di grande difficoltà per le ospiti. Eppure, è la Romano, all’inizio, a dover inseguire (2-4) per poi realizzare un break, già decisivo, con Angela Bertè (10-4); quattro ace i suoi ace nel suo turno di servizio. Il primo massimo vantaggio (12-6) arriva ancora dal servizio, questa volta di Claudia Puglisi, con la sola Barbora Basile, per le avversarie, che cerca di rispondere mantenendo speranze di ripresa.

Distacco sostanzialmente invariato che si amplia ancora con un errore in attacco out di Alessandra Aliffi ed il successivo vincente, da posto quattro, di Angela Bertè (18-10). Mister Cardillo si affida ad un time-out per cercare di ricompattare le giarresi, ma la scarsa efficienza in ricezione tiene sempre lontane da rete le proprie attaccanti, mai più davvero pericolose nel set. A chiudere il parziale con una palla sette, Claudia Puglisi. Da menzione il personale di otto punti, di cui cinque al servizio, del laterale Angela Bertè.

Nel secondo set, l’Asd Amici del Volley registra il fondamentale della ricezione e una precisione maggiore in attacco. Si lotta palla su palla (4-4) fino al doppio vantaggio delle ragazze di mister Giovanni Cardillo, grazie ad un mani-out conquistato da Barbora Basile e l’ace di Serena Murabito (4-6). E quando le ospiti scappano avanti (5-9), ci pensa mister Mauro Maccotta, chiamando un discrezionale, a frenare la loro corsa che rischia di diventare incontrastata. Rimangono in scia le mamertine fino alla ristabilita parità (13-13), con due ace di Claudia Puglisi, che si mantiene fino al 19-19. A rompere gli indugi ci pensano Alessandra Aliffi e Barbora Basile con attacchi vincenti, rispettivamente da posto quattro e posto due (19-21). Il secondo time-out della Romano non sortisce l’effetto sperato e, nel finale di set, arriva un solo punto contro l’accelerata finale delle avversarie (20-25).

Il terzo set è specchio del secondo ma a parti invertite. Le difese lavorano una gran quantità di palloni e si sbaglia poco, specie al servizio. La Romano forza il servizio, mentre le giarresi difendono palla su palla. Il primo squillo d’impatto sul set arriva dalle mani di Rosa Imperiale, con un diagonale profondo da posto due, e di Claudia Puglisi con un ace (7-3). Gli Amici del Volley recuperano e la pipe di Angela Bertè, spedita sulla rete, riporta in parità gli esiti parziali (7-7), fino al sorpasso e allungo (9-13) su cui lasciano il segno l’astuzia dal centro di Sara Contadino, uno splendido colpo su una palla gamma di Barbora Basile, ma soprattutto il tre volte vincente attacco di Alessandra Aliffi. Distacco che aumenta fino al 13-19 con il presagio di un parziale ormai indirizzato sulla strada di Giarre. Ed invece, arriva la riscossa di casa. Una serie di attacchi lungo linea da posto quattro di Angela Bertè e Giorgia Cuzzocrea e la sempre pronta ad affondare, Claudia Puglisi, riaprono le sorti in favore delle mamertine. L’aggancio si concretizza su alcuni errori inaspettati di Alessandra Aliffi, ma la standing ovation è tutta per Lorena Pino – subentrata già dal secondo set ad Ilenia Vallefuoco e brava a mettere a terra, in sequenza, un muro, un attacco da posto tre e un ace – in condivisione con Angela Bertè che, con uno-due micidiale, chiude il set (25-22).

Nel quarto set, parte forte l’Amici del Volley (2-5) che sfrutta il nuovo momento favorevole di Barbora Basile e a cui rispondono tutte le bocche di fuoco mamertine: Claudia Puglisi da centro, l’opposto Rosa Imperiale, capace di trovare angolazioni di attacco difficili da contrastare per le avversarie, ed infine Angela Bertè al servizio (10-10). Si va avanti testa a testa fino all’ultima parte del set (19-19) quando, una doppia difesa in sequenza di Angela Bertè, da vedere e rivedere più volte, consente a Rosa Imperiale di concretizzare sorpasso e vantaggio mentale decisivo per la Romano. Le ospiti trovano la forza per reagire e portarsi avanti (21-23) senza, però, fare i conti con chi ama esaltarsi nei finali di set concitati. È ancora Lorena Pino a mettere a segno un punto fondamentale (22-23) con un attacco di astuzia da posto tre, dopo aver provato ben due volte di forza a sfondare la seconda linea avversaria. Amici del Volley ha l’opportunità per chiudere il set (23-24) con la Aliffi che, però, spara lungo. Le ragazze di mister Cardillo chiedono un tocco ma si va ai vantaggi. Un attacco di Angela Bertè ed una palla trattenuta, fischiata a Serena Murabito, aprono i festeggiamenti al “PalaCiantro” per una vittoria che mancava da oltre un mese.

Le dichiarazioni, a fine gara, del presidente Maurizio Lo Duca, della centrale Claudia Puglisi, del libero Marianna De Luca, e del capitano e laterale, Giorgia Cuzzocrea. Maurizio Lo Duca: “sono molto contento per il numeroso pubblico intervenuto ad assistere a questo ritorno alla vittoria, ma mi piace evidenziare soprattutto la presenza delle ragazzine dell’Under14 che, oggi pomeriggio, giocavano a Messina. Nonostante la loro gara fosse iniziata alle 16:00 e con la strada di ritorno complicata dalla chiusura autostradale, sono state qui con noi ed i loro genitori. Vuol dire che c’è un legame generazionale forte e adesso si festeggia tutti insieme. Stiamo cercando di coinvolgere il più possibile le persone per venire in palestra, stare con noi; vedere la partita sì, ma questo deve diventare anzitutto un momento di aggregazione, per stare tutti insieme.

Questo è l’obiettivo che ci siamo sempre posti: portare persone in palestra e farle stare bene in palestra. Penso che quest’obiettivo lo stiamo raggiungendo. Mi auguro anche, nonostante il periodo difficile, ci sia una risposta ed un aiuto da parte del tessuto imprenditoriale milazzese. Stiamo cercando di promuovere la Nino Romano a livello locale ma anche in tutto il territorio di Messina. Penso si debba investire in questa Nino Romano; meritiamo fiducia! Occorre comprendere che facciamo soprattutto attività sociale e che essa va sempre sostenuta a tutti i livelli”.

Claudia Puglisi: “la partita di oggi è stata importantissima. Ci voleva questa vittoria, questa scintilla per ricominciare dopo le sconfitte! Cercheremo di crescere e di non rientrare più in quel tunnel in cui eravamo entrate il mese scorso. Pecchiamo mentalmente e quando perdiamo entriamo in una situazione difficile da gestire. Speriamo questa gara sia l’inizio per venirne fuori definitivamente. Oggi ci abbiamo messo davvero tanto cuore e passione. La Romano per me è ormai una famiglia in cui vivere con cuore e passione”.

Marianna De Luca: “un passo alla volta con tanta determinazione e coraggio per raggiungere la vittoria! Vittoria che ci dà fiducia e la consapevolezza di aggiungere altri traguardi al nostro percorso. Nonostante le difficoltà delle ultime due partite, siamo riuscite a rialzarci portando avanti il nostro gioco contro un abile avversario”.

Giorgia Cuzzocrea: “sinceramente la partita di sabato è risultata giocata meglio rispetto alle altre partite non solo per il risultato ottenuto ma anche per la grinta e l’attenzione che abbiamo riposto per poter raggiungere il nostro obiettivo”.