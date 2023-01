Napoli, chi ti ferma più? Travolgente 5-1, Juventus umiliata al Maradona | CLASSIFICA

13 Gennaio 2023 22:44

La 18ª Gioranta di Serie A, penultima del girone d’andata del massimo campionato italiano, si apre con un big match già nel venerdì che anticipa il weekend. Al “Diego Armando Maradona” il Napoli ospita la Juventus. Azzurri primissimi in classifica, alla ricerca di ulteriori conferme e pronti a mettere pressioni sulle inseguitrici. Una di esse è proprio la Juventus che viene da 8 successi consecutivi, senza subire gol.

Il piano tattico di Allegri è chiaro: puntare sulla solidità difensiva che ne ha contraddistinto le ultime gare, assorbire gli attacchi del Napoli e poi colpirlo in contropiede. Strategia cestinata dopo appena 14 minuti quando un’azione avvolgente dei partenopei porta alla sforbiciata di Kvaratskhelia sulla quale Szczesny ci mette i guantoni, ma Osimhen è il più lesto di tutti a ribadire in rete. La Juve prova a scuotersi e colpisce una traversa con Di Maria, ma il Napoli quando attacca fa male: un errore difensivo porta a una combinazione fra Osimhen e Kvartskhelia con il georgiano che apre il piattone per il 2-0. Nel finale di primo tempo Di Maria gioca a flipper con la difesa azzurra, per una volta impreparata, e segna il gol del 2-1. A tempo quasi scaduto Meret salva su Rrahmani che rischia un clamoroso autogol.

Nella ripresa i ragazzi di Spalletti non si lasciano influenzare dai pericoli di fine primo tempo e continuano a giocare il proprio calcio. Rrhamani si fa perdonare e colpisce sugli sviluppi di un corner. Poco dopo Osimhen firma la doppietta personale ancora su colpo di testa. Sul 4-1 per la Juventus è notte fonda, salta qualsiasi schema, i giocatori perdono voglia e mordente. Ma il Napoli non è ancora sazio: Elmas, appena entrato, colpisce in contropiede per la rete del 5-1. Nel finale la partita si spegne lentamente, fra il torello napoletano sottolineato dagli olè del pubblico e qualche tentativo di affondo, senza risultato, da ambo le parti. Napoli sempre più primo, in fiducia e in forma smagliante. La Juventus, dopo un filotto di successi, subisce un’amara batosta.

Risultati 18ª Giornata Serie A

Venerdì 13 gennaio

Ore 20:45

Napoli-Juventus 5-1 (14’ 65’ Osimhen, 39’ Kvaratskhelia, 43’ Di Maria, 55’ Rrhamani, 72’ Elmas)

Sabato 14 gennaio

Ore 15:00

Cremonese-Monza

Ore 18:00

Lecce-Milan

Ore 20:45

Inter-Verona

Domenica 15 gennaio

12:30

Sassuolo-Lazio

15:00

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

Ore 18:00

Atalanta-Salernitana

Ore 20:45

Roma-Fiorentina

Classifica Serie A