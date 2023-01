Il Lecce dell’ex Reggina Baroni ferma il Milan: l’Inter batte il Verona e accorcia | CLASSIFICA

14 Gennaio 2023 22:44

Con ancora negli occhi il 5-1 del Napoli sulla Juventus della serata di ieri, la 18ª Giornata di Serie A prosegue con le inseguitrici dei partenopei in campo. La prima a scendere in campo è il Milan che, da 3 gare, sembra non saper più vincere. Dopo il 2-2 rocambolesco contro la Roma e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino ai supplementari (con l’uomo in più), i rossoneri non vanno oltre il 2-2 contro il Lecce.

L’ex allenatore della Reggina, Marco Baroni, sulla panchina amaranto nella stagione 2020-2021, sorprende i rossoneri con una squadra frizzante e propositiva, quantomeno per buoni 30 minuti nel primo tempo. Ad aprire le marcature è però Theo Hernandez, ma nella sua porta, con uno sfortunato autogol. Poco dopo Baschirotto raddoppia sfruttando un’altra disattenzione difensiva. Rossoneri in bambola, forse con la testa già rivolta alla Supercoppa.

Nella ripresa serve la scossa, a suonarla è Leao che si inventa la rete del 2-1 sorprendendo Falcone sul primo palo. Il Milan guadagna fiducia e trova il pari con Calabria servito da Giroud, ma non va oltre il 2-2. E se davanti il Napoli scappa a +9, dietro l’Inter accorcia a -1. I nerazzurri, in serata, battono di misura il Verona grazie alla rete di Lautaro Martinez che stappa subito una gara che rischiava di diventare infida e pericolosa per i nerazzurri che tirano in porta appena 3 volte nell’arco dell’intera gara. Lautaro trova il raddoppio nella ripresa, ma commette fallo su Dawidovicz. Poco importa ai fini del risultato finale. Mercoledì, in Arabia Saudita, il derby che mette in palio la Supercoppa: umori differenti, un trofeo per confermarli o ribaltarli.

Risultati 18ª Giornata Serie A

Venerdì 13 gennaio

Ore 20:45

Napoli-Juventus 2-1 (14’ Osimhen, 39’ Kvaratskhelia, 43’ Di Maria)

Sabato 14 gennaio

Ore 15:00

Cremonese-Monza 2-3 (8’ Ciurria, 19’ 55’ Caprari, 67’ Ciofani, 83’ Dessers)

Ore 18:00

Lecce-Milan 2-2 (3’ aut. T. Hernandez, 23’ Baschirotto, 58’ Leao, 70’ Calabria)

Ore 20:45

Inter-Verona 1-0 (3’ Lautaro Martinez)

Domenica 15 gennaio

12:30

Sassuolo-Lazio

15:00

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

Ore 18:00

Atalanta-Salernitana

Ore 20:45

Roma-Fiorentina

Classifica Serie A