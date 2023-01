Juventus, la reazione dopo la penalizzazione: pirotecnico 3-3 con l’Atalanta, la Champions dista 14 punti | CLASSIFICA

22 Gennaio 2023 22:40

Settimana alquanto tribolata quella vissuta dalla Juventus. Dopo il ko per 5-1 contro il Napoli e il passaggio del turno in Coppa Italia, i bianconeri erano decisi a rafforzare il proprio piazzamento Champions nella delicata sfida contro l’Atalanta, una delle inseguitrici. E invece, nel giro di qualche giorno, la prospettiva della classifica di Chiesa e compagni è cambiata radicalmente.

La penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze ha fatto sprofondare la Juventus a centro classifica, con appena 22 punti, vanificando quanto di buono fatto nelle ultime gare del girone d’andata. La sfida odierna contro l’Atalanta passa da tentativo di tenere lontana una diretta concorrente a vero e proprio inseguimento. Il pareggio odierno, dunque, serve a ben poco. Un pirotecnico 3-3 quello visto oggi allo Stadium che, al netto di quanto successo extra campo, dà una flebile scintilla di speranza.

La Juventus sembra aver risposto con orgoglio a quanto accaduto in tribunale. Alla rete di Lookman che apre la gara, risponde la reazione bianconera: prima Di Maria su rigore, poi Milik per la rete che porta la ‘Vecchia Signora’ in vantaggio 2-1 all’intervallo. Appena rientrati dagli spogliatoi Maehle pareggia i conti e Lookman la ribalta. La Juventus però non ci sta a perdere e sigla il 3-3 con Danilo. Bianconeri attualmente in 9 posizione con 23 punti, 14 in meno della Roma che occupa l’ultimo posto utile per la Champions League.

