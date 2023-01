Serie D Girone I, il Locri vola con il poker nel derby al San Luca: Catania implacabile, Lamezia ko | CLASSIFICA

29 Gennaio 2023 17:02

Per un Catania che appare ormai lanciatissimo verso la promozione, c’è un Locri che non molla neanche un centimetro. La 21ª Giornata del Girone I di Serie D vede ancora una volta un doppio successo in vetta. Nella gara del sabato il Catania supera 0-2 la Vibonese e conferma, ancora una volta, il primo posto in classifica con un sicuro +14 sul Locri che, dal canto suo, continua ad accumulare vittorie e consensi.

I calabresi vincono 2-4 il derby contro il San Luca che porta a 11 i punti raccolti nelle ultime 5 giornate di campionato. Sono invece 10 i gol segnati nelle ultime due dalla formazione amaranto. Battuta d’arresto per il Lamezia Terme sconfitto in trasferta sul campo della Sancataldese.

Risultati 21ª Giornata Serie D Girone I

Sabato 28 gennaio

Ore 14:30

Vibonese-Catania 0-2

Domenica 29 gennaio

Ore 14:00

AS Acireale-Castrovillari 1-2

Licata Mariglianese 2-0

Real Aversa-Canicattì 0-1

San Luca-Locri 1909 2-4

Sancataldese-Lamezia Terme 2-0

Santa Maria Cilento-Cittanovese 1-0

USD Ragusa-Paternò 1-1

Ore 15:00

Trapani-Sant’Agata 1-1

Classifica Serie D Girone I