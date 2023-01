Risultati 20ª Giornata Serie D Girone I: il Locri ne fa 6! Ok Catania, stop Lamezia | CLASSIFICA

22 Gennaio 2023 17:04

La 20ª del campionato di Serie D e il Girone I regala grandi sorprese. La prima è quella del Locri che rifila ben 6 reti al Ragusa. Il punteggio tennistico porta le firme di Ficara, Kamara, Carella (doppietta), Romero, Furina. Per gli ospiti gol della bandiera di Grasso. La formazione amaranto blinda il secondo posto alle spalle del solito Catania che rifila 4 gol al Licata e resta saldamente al comando a +14.

Sconfitta casalinga per il Lamezia Terme battuto dall’AS Acireale 0-1. Successo esterno per la Vibonese che supera 0-1 il Castrovillari e aggancia la zona Playoff. Vittoria importante per il San Luca che supera 0-3 la Mariglianese e si chiama fuori dalle zone calde della bassa classifica.

Risultati 20ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 22 gennaio

Ore 14:30

Castrovillari-Vibonese 0-1

Catania-Licata 4-1

Cittanovese-Real Aversa 1-0

Lamezia Terme-AS Acireale 0-1

Locri 1909-USD Ragusa 6-1

Mariglianese-San luca 0-3

Paternò-Trapani 0-0

Ore 15:00

Canicattì-Sancataldese 1-0

S.Agata-Santa Maria Cilento 5-2

Classifica