Risultati 19ª Giornata Serie D Girone I, il Catania batte il San Luca: Lamezia 2°, frenata Locri | CLASSIFICA

15 Gennaio 2023 17:03

Nel pomeriggio della 19ª Giornata del Girone I di Serie D continua la corsa del Catania. La formazione etnea vince 3-1 in trasferta contro il San Luca e consolida la prima posizione in campionato con 48 punti. Sono 12 le lunghezze dalla nuova seconda in classifica, Lamezia Terme, che supera 1-0 Castrovillari e sorpassa in graduatoria il Locri, fermato sull’1-1 a Trapani. Ko amaro per la Vibonese che scivola fuori dalla zona Playoff dopo l’1-0 rimediato a Licata.

Risultati 19ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 15 gennaio

Ore 14:30

AS Acireale-Canicatti 1-1

Licata-Vibonese 1-0

RealAversa-S.Agata 0-1

San Luca-Catania 1-3

Santa Maria Cilento-Paternò 4-0

Trapani-Locri 1909 1-1

USD Ragusa-Mariglianese 0-1

Ore 15:00

Lamezia-Terme-Castrovillari

Sancataldese-Cittanovese

Classifica Serie D Girone I