Risultati 19ª Giornata Serie A: Milan buio totale, Napoli da record, bagarre Champions | CLASSIFICA

Si chiude il girone d’andata del campionato di Serie A ed è tempo di tirare le prime somme. Partiamo dall’ultima gara della 19ª Giornata, quella giocata questa sera all’Olimpico fra Lazio e Milan, conclusa con un clamoroso 4-0. Il primo segnale è abbastanza chiaro: per il Milan è buio totale. I rossoneri hanno vissuto un inizio di 2023 da incubo: dopo la vittoria sulla Salernitana sono arrivati i pareggi con Roma e Lecce, eliminazione dalla Coppa Italia, la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, le 4 reti subite dalla Lazio.

Il computo totale nelle ultime 4 gare di campionato: 6 gol fatti, 9 subiti e 5 punti conquistati. Al di là della situazione psicofisica alquanto discutibile, i rossoneri restano secondi dietro un Napoli che vola a +12 trascinato nello 0-2 contro la Salernitana dall’ex Reggina Di Lorenzo e da Osimhen che si conferma capocannoniere della Serie A con 13 centri. Per i partenopei un girone da record chiuso con 50 punti frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Se il discorso per lo Scudetto sembra difficile da riaprire, per la Champions è bagarre.

La vittoria sul Milan permette alla Lazio di diventare la terza forza del campionato alla pari di Inter (sconfitta dall’Empoli) e Roma (vittoriosa sullo Spezia). L’Atalanta occupa la 6ª posizione ma dista appena 2 punti. Complicata la rincorsa della Juventus che, dopo la penalizzazione di 15 punti, scivola al centro della classifica a 14 lunghezze dalla Champions.

Risultati 19ª Giornata Serie A

Sabato 21 gennaio

Ore 15:00

Verona-Lecce 2-0 (40’ De Paoli, 54’ Lazovic)

Ore 18:00

Salernitana-Napoli 0-2 (45’+3 Di Lorenzo, 48’ Osimhen)

Ore 20:45

Fiorentina-Torino 0-1 (33’ Miranchuk)

Domenica 22 gennaio

Ore 12:30

Sampdoria-Udinese 0-1 (88’ Ehizibue)

Ore 15:00

Monza-Sassuolo 1-1 (13’ Ferrari, 60’ Caprari)

Ore 18:00

Spezia-Roma 0-2 (45’ El Shaarawy, 49’ Abraham)

Ore 20:45

Juventus-Atalanta 3-3 (4’ 53’ Lookman, 25’ Di Maria, 34’ Milik, 46’ Maehle, 65’ Danilo)

Lunedì 23 gennaio

Ore 18:30

Bologna-Cremonese 1-1 (50’ Okereke, 55’ aut. Chiriches)

Ore 20:45

Inter-Empoli 0-1 (66’ Baldanzi)

Martedì 24 gennaio

Ore 20:45

Lazio-Milan 4-0 (4’ Milinkovic-Savic, 38’ Zaccagni, 65’ Luis Alberto, 75’ Felipe Anderson)

