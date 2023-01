Risultati 17ª Giornata Serie A, la Roma rimonta il Milan in 6 minuti: il Napoli allunga | CLASSIFICA

8 Gennaio 2023 22:58

Epilogo incredibile nella domenica sera di Serie A. Il big match fra Milan e Roma dura 86 minuti, poi ne inizia un altro pazzesco che ribalta completamente l’esito della gara. Sotto il diluvio di San Siro il Milan domina la gara per lunghi tratti, sfiora il 70% di possesso palla, sblocca la gara con Kalulu e nella ripresa sembra chiuderla con il subentrante Pobega. La Roma non riesce a rendersi pericolosa, lascia ai rossoneri il pallino del gioco e non sembra capace di ripartire.

Nei minuti finali due lampi, estemporanei, ma letali: prima Ibanez (87′) di testa, poi Abraham (90’+3) sulla respinta miracolosa di Tatarusanu per un tap-in da pochi centimetri. È tripudio giallorosso nell’incredulità di San Siro. Il Milan scende oltre la seconda posizione per la prima volta in stagione, scavalcato dalla Juventus (vittoriosa di misura contro l’Udinese) che lo raggiunge a quota 37. Il Napoli allunga nuovamente, forte del successo per 0-2 sulla Sampdoria arrivato grazie alle reti di Osimhen e Elmas (su rigore). Partenopei a +7 sulle dirette concorrenti. Mastica amaro l’Inter che, dopo essere stata frenata dal Monza (2-2), resta ancora a -3 dalle rivali e -10 dalla vetta.

Risultati 17ª Giornata Serie A

Sabato 7 gennaio

Ore 15:00

Fiorentina-Sassuolo 2-1 (48’ Saponara, 57’ rig. Berardi, 90’+1 rig. Nico Gonzalez)

Ore 18:00

Juventus-Udinese 1-0 (86’ Danilo)

Ore 20:45

Monza-Inter 2-2 (10’ Darmian, 11 Ciurria, 22’ Lautaro Martinez, 90’+3 aut. Dumfries)

Domenica 8 gennaio

Ore 12:30

Salernitana-Torino 1-1 (36’ Sanabria, 49’ Vilhena)

Ore 15:00

Lazio-Empoli 2-2 (2’ Felipe Anderson, 54’ Zaccagni, 83’ Caputo, 90’+4 Marin)

Spezia-Lecce 0-0

Ore 18:00

Sampdoria-Napoli 0-2 (19’ Osimhen, 82’ rig. Elmas)

Ore 20:45

Milan-Roma 2-2 (30’ Kalulu, 78’ Pobega, 87’ Ibanez, 90’+3 Abraham)

Lunedì 9 gennaio

Ore 18:30

Verona-Cremonese

Ore 20:45

Bologna-Atalanta

Classifica Serie A