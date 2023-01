Risultati 16ª Giornata Serie A: primo ko per il Napoli, l’Inter vola con Dzeko. Milan e Juve accorciano | CLASSIFICA

4 Gennaio 2023 22:47

Dopo la sosta forzata causata dal Mondiale invernale, ritorna finalmente il campionato di Serie A. Si riparte dalla 16ª Giornata, uno strano turno infrasettimanale vecchio stile, con tutte le gare concentrate in un giorno solo. Apre le danze il Milan che nel lunch match batte 1-2 la Salernitana: protagonista il solito Leao servito da un super Tonali che si toglie anche lo sfizio del gol, per i campani non basta Bonazzoli.

Nel pomeriggio umori differenti per Roma e Lazio: i giallorossi battono su rigore (Pellegrini) il Bologna; i biancocelesti, nonostante il ritorno con gol di Immobile, cadono 2-1 sul campo del Lecce trascinato da Strefezza e Colombo. La Juventus, incerottata, soffre contro la Cremonese ma porta a casa tre punti importanti grazie a una punizione di Milik.

In serata il piatto forte della giornata, il big match fra il Napoli capolista e l’Inter che non può permettersi passi falsi. I partenopei, imbattuti fino allo stop del campionato, subiscono la prima sconfitta della stagione. Un’Inter compatta e grintosa sorprende la banda di Spalletti con Edin Dzeko, il bomber esperto schierato al posto del Campione del Mondo Lautaro e di fianco a un evanescente Lukaku.

La nuova classifica vede i partenopei ancora in testa, ma il gap rispetto al Milan si riduce a 5 punti. La Juventus, con un filotto importante di successi, è terza a -2 dal Milan e -7 dal Napoli. L’Inter con il successo odierno scavalca le romane e si prende il terzo posto.

Risultati 16ª Giornata Serie A

Mercoledì 4 gennaio

Ore 12:30

Salernitana-Milan 1-2 (10’ Leao, 15’ Tonali, 83’ Bonazzoli)

Sassuolo-Sampdoria 1-2 (25’ Gabbiadini, 28’ Augello, 64’ rig. Berardi)

Ore 14:30

Spezia-Atalanta 2-2 (8’ Gyasi, 31’ Nzola, 77’ Hojlund, 90’+2 Pasalic)

Torino-Verona 1-1 (45’ Djuric, 64’ Miranchuk)

Ore 16:30

Lecce-Lazio 2-1 (14’ Immobile, 57’ Strefezza, 71’ Colombo)

Roma-Bologna 1-0 (6’ rig. Pellegrini)

Ore 18:30

Cremonese-Juventus 0-1 (90’+1 Milik)

Ore 20:45

Inter-Napoli 1-0 (56’ Dzeko)

Udinese-Empoli 1-1 (3’ Baldanzi, 70’ Pereyra)

Classifica Serie A