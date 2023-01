Risultati 14ª Giornata Serie B Girone B: colpo esterno della Viola, ok Ragusa e Capo d’Orlando | CLASSIFICA

8 Gennaio 2023 20:18

La prima gara del 2023 della Pallacanestro Viola si chiude con un successo in trasferta, il primo della stagione per i reggini che sbancano il PalaMangano di Palermo con il risultato di 76-84. Grande prova di Marchini che chiude con 23 punti, 17 per Renzi, 15 quelli di Amar Balic. I neroarancio si staccano dall’ultimo posto in classifica, lasciandosi alle spalle proprio Palermo, e salgono a quota 8 punti.

Sorridono le altre due squadre del Sud nel girone che, come abbiamo ormai imparato a conoscere, è a forte vocazione nordista. Ragusa ottiene due punti d’oro nel successo casalingo per 77-76 contro Crema, Capo d’Orlando si impone nettamente su Lumezzane 81-67.

Risultati 14ª Giornata Serie B Girone B

07/01/2023 – Pontoni Monfalcone-Rucker San Vendemiano 80-58

07/01/2023 – Virtus Ragusa-Logiman Pall. Crema 77-76

07/01/2023 – Bergamo Basket 2014-Rimadesio Desio 66-93

08/01/2023 – Green Basket Palermo-Pall. Viola Reggio Calabria 76-84

08/01/2023 – Agribertocchi Orzinuovi-Antenore Energia Virtus Padova 78-59

08/01/2023 – Civitus Allianz Vicenza-Gemini Mestre 71-66

08/01/2023 – Infodrive Capo d’Orlando-LuxArm Lumezzane 81-67

08/01/2023 – UBP Petrarca Padova-Lissone Interni Brianza Casa Basket 91-79

