Rissa tra giovani a Cosenza: interviene la Polizia

29 Gennaio 2023 13:30

Una rissa si è verificata nel pomeriggio di ieri in centro e precisamente a piazza Bilotti a Cosenza. Nella rissa sono rimaste ferite due persone e sul posto è intervenuta l’ambulanza per soccorrere uno dei due che dalle prime ricostruizioni sembra sia stato colpito con un tubo di metallo. Nella colluttazione sono state lanciate anche le sedie di un bar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che stanno ricostruendo la dinamica e identificando le persone coinvolte.

Rissa tra giovani a Cosenza, Antoniozzi: “incontrerò il Procuratore, vicini al Comune per azioni sociali”

“La rissa tra ragazzi ieri sera a Cosenza nella mia città mi lascia inorridito: vedere giovani picchiarsi con un tubo metallico, in pieno centro, è stata una brutta scena”. Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Incontrerò il dott. Mario Spagnuolo, procuratore della Repubblica- dice Antoniozzi- sapendo che la Procura è fortemente impegnata nella repressione dello spaccio di stupefacenti e nella tutela dei giovani che, però, ha bisogno anche di una forte prevenzione. Dobbiamo essere vicini alle famiglie e per questo al Comune , al di là delle differenze politiche che, mai come in questo caso, devono essere sfocate . So dell’impegno straordinario del questore Spina- dice Antoniozzi- e delle forze di polizia, anche nei confronti di alcuni gestori che non rispettano la legge sulla somministrazione dell’alcol ai minori .Dobbiamo essere parte attiva-conclude Antoniozzi- non sottovalutando fatti del genere”.