Rinvenuta droga in un’abitazione, denunciata 39enne nel reggino

30 Gennaio 2023 10:58

Nei giorni scorsi, a Lazzaro i Carabinieri, hanno denunciato una 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i militari dell’Arma, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio a largo raggio, hanno rinvenuto diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 3 involucri all’interno di un’abitazione in uso alla donna. La droga rinvenuta è stata sequestrata al fine di essere successivamente inviata al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso. Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.