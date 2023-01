Va a rinnovare la carta d’identità, ma fa una scoperta dopo 70 anni: “lei non è mai nata”

30 Gennaio 2023 15:21

Vive normalmente la sua vita da 70 anni, ma nella realtà non esiste. Ok, detto così sembra anche brutto e strano, ma è la verità. La vittima è la signora Giuseppina, 70 anni appunto, nata a Foggia residente dal 1963 a Torino. Giovedì si è recata all’anagrafe per rinnovare la carta d’identità. Lì, però, la triste scoperta: risulta non essere mai nata. “Sui suoi precedenti documenti non risulta il numero dell’atto di nascita. In poche parole è come se non fosse mai nata. Non possiamo rinnovare la carta di identità”, è quanto si è sentita rispondere dall’impiegata, come racconta la stessa donna in un’intervista a La Stampa.

“Avevo 10 anni quando sono arrivata in città con la mia famiglia – racconta la sua storia Giuseppina, evidenziando che in 70 anni non ha mai avuto problemi di alcun tipo con il documento di riconoscimento – Ho studiato, mi sono sposata e ho avuto dei figli. Per 40 anni ho lavorato in azienda. Ho pure votato e con il documento non ho mai avuto nessun problema”. E ovviamente non ha riscontrato alcun tipo di problema tutte le altre volte che ha rinnovato la carta d’identità. Questa, dopo 70 anni, è la prima volta. “Nessuno mi ha mai detto nulla. Ho provato a spiegarlo all’impiegata davanti a me, ma non c’è stato nulla da fare. Forse altri prima di lei hanno chiuso un occhio, non lo so”. Insomma, una storia certamente buffa e che lascia più di un interrogativo. E’ possibile che possa esserci stato qualche errore nella trascrizione dei dati della donna, in qualche rinnovo precedente, oppure che mai nessuno, con superficialità, si sia accorto dell’anomalia.