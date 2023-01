DAZN annuncia il rimborso dopo i disservizi di Inter-Napoli: come ottenerlo

6 Gennaio 2023 13:18

Ritorna la Serie A e dopo la pausa Mondiale l’attenzione è tutta concentrata sul big match serale fra Inter e Napoli. Peccato che la piattaforma DAZN, broadcaster avente i diritti del massimo campionato italiano in esclusiva per il match in questione, presenti diversi problemi. Sui social scoppia la polemica da parte dei tifosi di entrambe le squadre (e non solo) che registrano continui problemi nello streaming della partita.

DAZN si è scusata con i propri utenti, riconoscendo il disservizio ma sottolineando, allo stesso tempo, come le difficoltà siano dipese “da un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN)“.

La piattaforma streaming ha precisato che provvederà a “rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente” coloro che sono stati colpiti dal disservizio. Con molta probabilità il rimborso avverrà in maniera automatica, come avvenuto per le problematiche estive legate allo streaming delle fasi iniziali del campionato. AgCom prevede che il rimborso sia di “un importo pari al 25% dell’abbonamento mensile dell’utente, al netto di eventuali sconti o promozioni, fino ad un massimo di quattro volte in un mese pari al 100% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni“. Nei prossimi giorni DAZN comunicherà ufficialmente modalità e tempi degli indennizzi.