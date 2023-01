RFI cerca anche nuove figure a Reggio e Messina: i profili richiesti, i requisiti e come candidarsi

19 Gennaio 2023 16:44

Il Gruppo Ferrovie dello Stato cerca sempre nuove figure da inserire all’interno del proprio ampio organico e in alcuni casi con richieste che riguardano anche il territorio dello Stretto, tra Reggio e Messina. Nello specifico, in un annuncio del 17 gennaio, RFI ha precisato di essere alla ricerca di “diplomati da inserire nel ruolo di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Lavori in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. presso le strutture societarie con sedi di lavoro presenti nell’ambito di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (di seguito DOIT). Il ruolo prevede attività pratico/operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie”.

Requisiti richiesti

Età compresa tra 18 e 29 anni inclusi, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento *

Diploma di scuola secondaria superiore ad ambito Tecnico: meccanica, meccatronica ed energia, costruzione, ambiente e territorio, geometra, trasporti e logistica, manutenzione e assistenza tecnica *

Patente B *

Possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo (la verifica dei requisiti fisici previsti per la ricerca è parte integrante dell’iter di selezione).

A riguardo ti informiamo che dal corrente anno è stato effettuato un aggiornamento dei requisiti fisici, relativi all’acutezza visiva. Per conoscere i nuovi parametri clicca qui nota ANSF.

Requisiti preferenziali

Residenza nelle province di: *

Per DOIT AN: CH, AQ, PE, TE, PG, RI, AN, AP, FM, MC, PU *

Per MUST BA: BA, BT, BR, FG, LE, MT, PZ, TA*

Per DEVE ESSERE: BO, FE, FC, LO, MO, PR, PC, RA, RE, RN *

Per DOIT CA: SS, OR, NO, CA, SU *

Per DOIT FI: AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PT, PO, SI, TR *

Per DOIT GE: GE, IM, SV, SP *

Per DOIT MI: BG, BS, CO, CR, LC, MI, MB, PV, SO, VA, VB*

Per MUST NA: AV, BN, CB, CE, IS, NA *

Per DOIT RM: FR, LT, RM, VT *

Per DOIT TO: TO, AO, AT, AL, CN, VC, NO, BI *

Per DOIT VE: BL, TV, PD, VE, RO *

Per MUST VR: MN, TN, VR, VI, *

Per MUST PA: PA, AG, CL, CT, EN, ME, RG, SR, TP *

Per DOIT RC: CZ, CS, KR, RC, SA, VV *

Per MUST TS: TS, UD, GO, PN *

* da inserire nelle apposite sezioni del form online

Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dell’annuncio, ad eccezione del requisito della patente B che deve essere presente alla data di assunzione. Il colloquio tecnico verterà su competenze /conoscenze scolastiche di base e del ragionamento applicato a problemi tecnici. Completano il profilo capacità di tensione al risultato, iniziativa, miglioramento continuo, teamworking ed integration.

RFI cerca anche profili di Specialista Sicurezza, Ambiente e Sistemi Di Gestione a Reggio Calabria e Palermo

Non solo questo ruolo, però. RFI ricerca anche profili di Specialista Sicurezza, Ambiente e Sistemi Di Gestione da inserire in RFI S.p.A. per la Direzione Stazioni da inserire nelle sedi di: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Attività del ruolo

Supporto al Responsabile relativamente al rispetto alle funzioni e ai compiti delegati in materia di sicurezza ed ambiente;

Supporto alla definizione, attuazione e mantenimento del Sistema di Gestione per la Sicurezza del Lavoro e del Sistema di Gestione Ambientale;

Supporto al presidio tecnico normativo delle disposizioni di settore applicabili e supporto nella relativa applicazione, anche attraverso processi formativi ed abilitativi;

Supporto nelle attività di Audit, visite ispettive/inchieste e della risoluzione di eventuali non conformità relative alla Sicurezza del Lavoro e/o la Tutela Ambientale;

Supporto nel monitoraggio della qualità di processo e di risultato nelle stazioni e supporto alla definizione e l’implementazione delle azioni correttive;

Supporto al servizio di Prevenzione e Protezione;

Supporto alla gestione dei processi di prevenzione incendi nell’esercizio delle attività;

Supporto nell’elaborazione dei piani di emergenza, per gli asset di competenza;

Supporto alla gestione dei reclami/segnalazioni inerenti gli asset di competenza;

Supporto all’implementazione di politiche di sostenibilità.

Requisiti richiesti

Diploma ad indirizzo tecnico o Laurea in Ingegneria o Architettura o Area Scientifico-Tecnologica; *

Comprovata esperienza nel settore di riferimento

Conoscenza dei principali Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza e Asset Management) e dei relativi piani di implementazione;

Conoscenza della normativa vigente in materia di Sicurezza del Lavoro, Prevenzione Incendi e di Tutela Ambientale;

Conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Microsoft Office.

* Da indicare nell’apposita sezione del form online

Completano il profilo capacità di analisi, visione sistemica, team working, flessibilità, problem solving ed orientamento al risultato. Sedi: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo L’inserimento avverrà con un contratto a tempo indeterminato.