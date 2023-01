Rende, Santa Messa alla chiesetta di Sant’Antonio Abate con il rito della benedizione del pane

15 Gennaio 2023 17:35

Sarà celebrata alle 17, 00 di oggi la santa messa nella chiesetta di Sant’Antonio Abate nel centro storico di Rende. “Il nostro centro storico è ricco di monumenti storici, musei e chiese tra cui Sant’Antonio Abate, vero e proprio scrigno che parla delle tradizioni della nostra città con le sue bellezze”, ha sottolineato Romina Provenzano, consigliere comunale con delega al centro storico. Anche il 16 gennaio alle 17,00 si svolgerà la messa con il rito della benedizione del pane e del fuoco accompagnato con il suono dei tamburi di San Francesco di Paola di Spezzano della Sila.

Per giorno 17, sempre alle 17,00 prevista la santa messa e la distribuzione del pane benedetto. “Siamo convinti che proprio attraverso la valorizzazione dei nostri beni storici e artistici si possa sensibilizzare la comunità sul nostro patrimonio identitario e ringraziamo per la fattiva collaborazione la parrocchia guidata da don Sturino”, ha concluso Provenzano, ricordando che: “la chiesa sarà aperta al pubblico per le intere tre giornate”.