Rende, in occasione del mese della Memoria domani proiezione de “Il bambino con il pigiama a righe”

26 Gennaio 2023 19:18

In occasione del mese della Memoria della Shoah, sarà proiettato domani a Rende, venerdì 27 gennaio alle ore 10:00, al Cinema Santa Chiara “Il bambino con il pigiama a righe” il film del 2008, diretto e sceneggiato da Mark Herman. Una struggente storia d’amicizia tra due bambini di otto anni in un campo di concentramento e sterminio: Bruno, figlio del comandante tedesco del campo, e Shmuel, un prigioniero ebreo. Un film per famiglie.

A febbraio, l’amministrazione comunale proporrà un importante evento/dibattito attorno alla scrittura e la figura di Theodor Herzl e al tema dello sionismo con la partecipazione di Wlodek Goldkorn, Maria Teresa Dal Monte e Walter Brenner.