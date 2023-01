Reggio, si punta al rilancio di Svi.Pro.Re.: per una corretta manutenzione degli impianti termici

30 Gennaio 2023 17:42

La Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso la società in house Svi.Pro.Re. SPA avvia l’”Operazione legalità diffusa”. L’attività prende il via dai quattro principali servizi pubblici affidati alla Società. Tra questi il più delicato e complesso è certamente il servizio di verifica e manutenzione degli impianti termici, caldaie dei privati cittadini e grandi impianti pubblici e privati. La corretta manutenzione dell’impianto termico è infatti un adempimento obbligatorio previsto dalla legge e deve necessariamente essere effettuato, da tutti i proprietari di un impianto/caldaia. Una regolare manutenzione del proprio impianto è necessario per rendere più sicura e più confortevole la propria casa o ambiente di lavoro, con un impatto ambientale ridotto al minimo e un conseguente risparmio energetico e quindi anche di denaro. “Non si tratta di una prerogativa per fare cassa con i soldi dei contribuenti – spiega l’Amministratore Unico della Società Michele Rizzo – è piuttosto un mood, un impegno di lavoro, un progetto a lungo termine composto da proposte operative e concrete che sono sostenute da un’azione diffusa che nel tempo coinvolgerà e renderà protagonista la nostra Città Metropolitana rendendo trasparente l’azione amministrativa”.

“I temi ambientali – è scritto in una nota della Società – di particolare attualità in questo periodo di crisi energetica, mettono al centro soltanto l’interesse del cittadino che deve essere sensibilizzato ad osservare le regole, non tanto per evitare inutili sanzioni, quanto piuttosto per salvaguardare il proprio portafoglio dall’eccessivo consumo che potrebbe portare un impianto/caldaia difettosa. Non solo, va anche sensibilizzato ad un impatto ambientale sostenibile e alla completa sicurezza della sua abitazione: un impianto/caldaia che esplode crea tragedie inimmaginabili”.

Per questo motivo la Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso la Svi.Pro.Re. SPA ha avviato, in completa sinergia con i manutentori abilitati, una nuova campagna di sensibilizzazione per la messa in sicurezza degli impianti termici presenti nel territorio metropolitano. L’attività, già iniziata nel mese di novembre 2022 ha visto il coinvolgimento di un ispettore, certificato ENEA, che ha iniziato con il censimento degli impianti presenti sul territorio e installati dai diversi manutentori, per poi successivamente procedere alle ispezioni in loco per la verifica del rispetto della legislazione vigente e alla eventuale regolarizzazione degli impianti. Si stima che gli impianti presenti ed operativi sul territorio metropolitano possano sfiorare i 200.000. Ma l’operazione legalità diffusa non si è limitata alla sola attività di verifica e controllo degli impianti/caldaie. Infatti, la stessa linea è stata utilizzata nello svolgimento di tutti gli altri servizi affidati alla Società: il CUP ex COSAP che riguarda le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; il servizio Adduzioni idriche che riguarda i pozzi e le derivazioni di acqua; il servizio di digitalizzazione.

In particolar modo, per quanto riguarda il servizio Cosap, è stata avviata una campagna di lotta all’abusivismo per le occupazioni di suoli e spazi pubblici nelle strade di competenza dell’Ente metropolitano, che dovrebbe portare, in tempi rapidi, alla rimozione degli abusi rispettando, ove possibile, le procedure a tutela della sicurezza e scongiurando incidenti stradali talvolta dagli esiti fatali. Anche il servizio Adduzioni Idriche ha avviato una pressante campagna di mappatura dei pozzi regolarmente denunciati al fine di controllare la corretta ubicazione della derivazione e l’installazione del contatore che diventa, in tal modo, lo strumento necessario per salvaguardare le risorse idriche del nostro territorio evitando che l’acqua sia sprecata da un uso improprio e senza controllo. Infine, ma non ultimo, anche il servizio di digitalizzazione rientra nell’operazione legalità diffusa. Si tratta infatti di un progetto ambizioso di medio-lungo termine che dovrebbe portare a rendere digitali tutti gli archivi dei vari Settori della Città Metropolitana di Reggio Calabria rendendo l’azione amministrativa della Metrocity partecipata, trasparente e smart.

La Società

La Svi.Pro.Re. S.p.A., società in house della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nasce con lo scopo di promuovere la crescita del tessuto produttivo nel territorio metropolitano, attraverso la gestione in house providing, di servizi pubblici di competenza dell’Ente atti a favorire la promozione e lo sviluppo del territorio metropolitano. Nel corso degli anni le scelte di esternalizzare alcuni servizi hanno consentito un alto risparmio economico, dettato in primo luogo dalla normativa che regola le società in house, nonché (soprattutto in era Covid) hanno consentito uno snellimento delle procedure burocratiche con contestuale semplificazione per il cittadino, facendo registrare un netto miglioramento generale dell’azione amministrativa.

L’Azienda oggi gestisce servizi pubblici generali per conto dell’ente socio quali la riscossione del Canone per l’occupazione di suolo pubblico (CUP ex COSAP), la verifica degli impianti termici, le adduzioni idriche e alcuni servizi di informatizzazione dell’Ente. La Svi.Pro.Re. SPA ha da sempre rappresentato il braccio operativo dell’Amministrazione. Infatti, già da qualche anno, è particolarmente attenzionata dall’Ente Socio che punta al rilancio della stessa interpretandone le linee strategiche e di sviluppo, quali ad esempio il turismo, il marketing territoriale, gli eventi, la comunicazione e il supporto alle imprese dell’agroalimentare nonché i servizi pubblici generali per conto dell’Amministrazione. Tutte queste attività, prerogative dello statuto della Società, che ad oggi non sono state ancora completamente avviate, faranno certamente parte della discussione politica dei prossimi mesi con l’obiettivo di tracciare un percorso virtuoso per l’intero territorio della MetroCity che potrà consentire di creare nuova occupazione e incrementare il tessuto produttivo locale al fine di trasformare la Città Metropolitana in attrattore di tutti quei flussi economici che purtroppo non transitano dal nostro territorio.

Andamento 2021/2022

Nel corso del 2022, si è puntato ed ottenuto un sensibile calo dei costi per servizi pari a circa il 30% rispetto all’annualità precedente nella quale si era già mirato ad una consistente politica del taglio delle spese, che ha prodotto nel 2022 una riduzione dei costi complessivi superiore al 10% senza compromettere le performance dell’Azienda ma soltanto attraverso un’attenta lettura dei dati economici e una corretta organizzazione. Inoltre, già dal 2021, sono state attivate politiche di massimizzazione dei ricavi che avevano fatto registrare un incremento medio di circa il 20% sull’esercizio precedente, puntando in particolar modo sul settore delle adduzioni idriche. In più, va sottolineato anche l’ottimo lavoro che è stato svolto nell’interesse dell’Ente riguardo agli incassi del canone CUP (ex COSAP) che risultano più che raddoppiati. Infatti, dai primi dati emersi al 30 novembre 2022, risulterebbero già incassati dalla Città Metropolitana circa 750.000 € contro incassi dell’anno precedente che, alla stessa data, non superavano i 350.000€, questo sempre grazie all’attento e scrupoloso lavoro portato avanti da Svi.Pro.Re.

Gli ottimi risultati ottenuti dalla Svi.Pro.Re. hanno convinto Michele Rizzo, Amministratore Unico della Società, che dal 2021 ha accettato questa nuova sfida per contribuire a dare valore alla propria terra. Rizzo, Classe 1966, manager visionario, vulcanico ma soprattutto pragmatico. Annovera alle sue spalle 38 anni di esperienze e successi nel mondo del Finance, dell’Amministrazione, del Marketing e delle Operations, sia per conto di multinazionali che per aziende nazionali e locali ricoprendo negli ultimi 20 anni posizioni apicali. In Svi.Pro.Re. sta cercando di portare, con la sua carica empatica, un nuovo approccio di lavoro basato sul raggiungimento di obiettivi, coinvolgimento e spirito di squadra approfittando anche delle valenti competenze professionali già presenti all’interno dell’Azienda. La sua visione è quella di creare una grande sinergia tra gli enti e i privati, per la realizzazione di un unico grande progetto metropolitano che contribuirebbe allo sviluppo dell’intero comprensorio.

La vision

Oltre a puntare su progetti di sviluppo turistico ed economico per tutto l’hinterland metropolitano, che vedono la necessaria sinergia tra Comuni, Metro City e altri Enti Pubblici, già nel corso del 2022 sono stati creati tavoli tecnici ad hoc in collaborazione con i Settori dell’Ente come la Viabilità, la Difesa del Suolo, l’Ambiente e la Polizia Metropolitana proprio nel campo della lotta all’abusivismo, all’evasione e al rispetto delle regole. Solo a titolo esemplificativo possono essere citati i progetti per la lotta all’abusivismo sulle strade metropolitane, per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico con il Settore 11; la mappatura delle derivazioni sotterranee e superficiali in stretta collaborazione con il Settore 12 e con la Polizia Metropolitana per le adduzioni idriche; ma anche l’avvio delle attività ispettive e di controllo delle caldaie in tutto il territorio metropolitano. E’ partita, pertanto nel 2022, una vera e propria task force atta alla normalizzazione dell’uso corretto e responsabile del territorio a contrasto dell’utilizzo indiscriminato e inappropriato dello stesso. La Svi.Pro.Re. SPA, dunque, rappresenta un progetto ambizioso per la Città Metropolitana di Reggio Calabria che certamente proseguirà nel tempo attraverso l’affidamento di nuove attività pubbliche ancora più aderenti alle caratteristiche native della Società quali il marketing territoriale, la promozione turistica della MetroCity e lo sviluppo economico del territorio, con il fine di creare un modello di sviluppo produttivo in grado di rilanciare l’economia ed abbandonare il principio di assistenzialismo attraverso una gestione specialistica e sburocratizzata dei servizi pubblici.

“Siamo soddisfatti del lavoro che è stato svolto in questi anni – afferma il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace – Svi.Pro.Re è diventata nel tempo, grazie al certosino lavoro dei suoi dipendenti, un punto di riferimento assolutamente centrale per il nostro Ente. Da questi risultati vogliamo partire, in questa fase di transizione cosi importante dopo il periodo pandemico, quando è necessario dare forza alla spinta propulsiva che punta allo sviluppo del nostro territorio, continuando a stringere la sinergia con la nostra in house attraverso un attività di collaborazione. Da qui l’idea di promuovere l’operazione “legalità diffusa”, con l’obiettivo di offrire un servizio alla cittadinanza, ma anche agli operatori del settore manutentivo degli impianti termici, che vada nella direzione di una sempre maggiore sicurezza nelle abitazioni private e negli edifici pubblici ma anche un rispetto scrupoloso delle norme ambientali”. Per il consigliere metropolitano Giovanni Latella, “Svi.Pro.Re. si conferma un punto di forza per la Città Metropolitana”. “L’intesa stretta con i manutentori abilitati per la messa in sicurezza degli impianti termici – ha spiegato – rappresenta un’attività fondamentale per garantire ed assicurare sicurezza e rispetto ambientale in tutto il territorio metropolitano. Un grazie, quindi, va al management e, soprattutto, ai lavoratori che, quotidianamente, si spendono per il comprensorio e per le attività della nostra “in house””.