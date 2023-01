Reggio, ancora una grande manifestazione al Parco Caserta: 150 bambini da tutta la Calabria

27 Gennaio 2023 17:57

C’è ancora una volta Reggio Calabria al centro del nuoto calabrese. La città ospiterà il “Trofeo Scuole Nuoto”, manifestazione ufficiale della Fin in programma domenica 29 gennaio. La rassegna coinvolgerà circa 150 bambini e ragazzi provenienti delle scuole nuoto di tutta la Calabria. Le fasce d’età coinvolte vanno dall’anno di nascita 1999 fino al 2017. L’evento si terrà nella piscina del Parco Caserta. Sarà ancora una volta notevole lo sforzo organizzativo per accogliere le tante persone che raggiungeranno la città. L’inizio è fissato per le ore 10.00. L’evento arriva a solo una settimana dalla conclusione della Seconda Prova Tempi che aveva coinvolto quasi 500 nuotatori. Il Parco Caserta prosegue, dunque, sulla scia di chi vuole contribuire a dare a Reggio Calabria l’occasione di essere un punto di riferimento per lo sport regionale.