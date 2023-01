A Reggio Calabria il World Cancer Day con laboratori di dermocosmesi oncologica per le donne affette da cancro

30 Gennaio 2023 15:30

In occasione del World Cancer Day, giornata mondiale contro il cancro, celebrata il 4 febbraio, a Reggio Calabria si terrà la presentazione di un’iniziativa rivolta alle donne che affrontano o hanno affrontato la dura battaglia contro il cancro. Infatti, nella città calabrese da marzo prenderà il via una serie di laboratori gratuiti di dermocosmesi oncologica.

All’appuntamento, che si terrà presso la Farmacia San Pietro, in via Sbarre Centrali 45, alle ore 20, sarà presente la farmacista e cosmetologa Myriam Mazza, presidente dell’associazione “Ricomincio da Me”. “Io e tutti i volontari che collaborano quotidianamente con me, portando la loro professionalità e le loro competenze anche al di là del banco di lavoro, siamo felici di iniziare questa nuova collaborazione in Calabria, dove aiuteremo gratuitamente chi ne ha bisogno”, dichiara la dott.ssa Mazza. “Il nostro obiettivo è contribuire all’affermazione di un concetto di bellezza come cura e bene comune”.

“Ricomincio da Me” è un progetto no profit patrocinato da Federfarma (Federazione Nazionale dei titolari di farmacia italiani), che attualmente tocca diverse città italiane da Nord a Sud, e per il quale Myriam Mazza ha ricevuto il premio come «Farmacista dell’anno 2019» in occasione di Cosmofarma Exhibition. Inoltre, “Ricomincio da Me” – che con il suo operato sostiene anche i caregiver, figure essenziali di supporto e sostegno per le pazienti oncologiche – nel 2020 ha ampliato il suo raggio d’azione organizzando laboratori aperti a partecipanti non affette dal cancro, allo scopo di affermare la bellezza come un bene inclusivo ed accessibile a tutti, soprattutto a chi si trova in una situazione di difficoltà (fisica, sociale, culturale).

I laboratori di Reggio Calabria si articoleranno in una parte teorico-didattica, dedicata all’educazione della persona, poiché prendersi cura della salute della propria pelle durante la fase della malattia è fondamentale per la paziente, anche da un punto di vista psicologico; una parte pratica, durante la quale le partecipanti riceveranno trattamenti estetici su misura, con la collaborazione di estetiste specializzate. Ogni partecipante, poi, avrà la possibilità di ricevere consulti personalizzati gratuiti.