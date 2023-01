Reggio Calabria, voragini in serie in Via Villini Svizzeri nonostante le segnalazioni | FOTO

24 Gennaio 2023 11:37

E’ la solita, più o meno. Lavoro compiuto male, o trascurato. Zero risposte alle segnalazioni, l’asfalto si danneggia, diventa più profondo e con le prime piogge ecco la piscina. Voragini in serie a Reggio Calabria – più precisamente in Via Villini Svizzeri, Diramazione Gullì – segnalate da un lettore, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. L’intera via è tempestata di buche più o meno profonde da mesi, nonostante le continue e insistenti segnalazioni dei residenti. Un pericolo sempre costante per chi cammina a piedi (che non sa quanto è profonda la buca con la presenza dell’acqua) e per gli automobilisti. E i gommisti gongolano.