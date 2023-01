Reggio Calabria, altro che “èureka!”: in via Archimede si trova solo la spazzatura… di nuovo | VIDEO

10 Gennaio 2023 12:46

“Ogni corpo immerso in un fluido (liquido o gas) subisce una forza diretta dal basso verso l’alto di intensità equiparabile alla forza-peso del fluido spostato“. Teorizzando quello che è passato alla storia come “Principio di galleggiamento dei corpi“, il famoso scienziato Archimede esclamò la famosa espressione “èureka!“ (ho trovato!). Nella via di Reggio Calabria che porta il suo nome, i cittadini possono formulare un nuovo principio.

“Ogni rifiuto abbandonato a bordo strada (busta o sacchetto), subisce l’indifferenza di chi guarda, dall’alto verso il basso senza intervenire, di intensità equiparabile al numero di spazzatura accumulatisi“. Potremmo definirlo il “Principio dell’accumulo dei sacchetti”. Complice l’inverno ormai arrivato anche a Reggio Calabria, presto li vedremo anche galleggiare con le prime piogge.

C’è poco da ironizzare sulla situazione di via Archimede a Reggio Calabria. Dopo un primo articolo di StrettoWeb risalente allo scorso settembre, la zona è stata completamente ripulita. Nelle settimane successive, la spazzatura è tornata ad accumularsi e, nonostante le continue segnalazioni dei cittadini agli organi preposti, nessuno ha mosso un dito mentre si formava una vera e propria discarica a cielo aperto.

Mentre cattivo odore, topi e scarafaggi la fanno da padrone, appena fuori dalle abitazioni, i residenti si sentono ormai abbandonati e chiedono, con una segnalazione alla redazione di StrettoWeb, che possa essere dato risalto a un problema che dura ormai da troppi mesi e chissà ancora per quanto sarà invisibile agli occhi e sordo alle orecchie di chi ha il diritto di occuparsene.