Reggio Calabria, tristezza ai funerali della piccola Valentina morta sull’A2 | FOTO

12 Gennaio 2023 17:19

Tantissima folla e commozione ai funerali della piccola Valentina, la bimba di 10 anni morta investita sull’A2 all’altezza dello svincolo di Bagnara il 5 gennaio. La piccola si trovava a bordo di un’Audi A3 in compagnia della madre e del compagno di lei che durante la marcia ha notato che l’auto stava dando problemi quindi ha fermato l’auto sulla corsia d’emergenza e Valentina è scesa dall’auto proprio mentre in quel momento arrivava una Renault Clio guidata da un uomo di 65 anni che l’ha colpita in pieno. Valentina è morta sul colpo mentre l’automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati in attesa che la polizia stradale di Palmi possa concludere le indagini e ricostruire, con esattezza, la dinamica dell’incidente.

Questo pomeriggio è stato dato l’ultimo saluto a Valentina presso la chiesa di San Pio, nel quartiere Modena a Reggio Calabria tra gli applausi misti a lacrime e dolore di parenti, amici e conoscenti tutti scossi da questa enorme tragedia.