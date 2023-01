Reggio Calabria: Elisa Maria Spagnolo è il nuovo direttore provinciale Inps

3 Gennaio 2023 20:00

Si è insediato il nuovo direttore provinciale della sede Inps di Reggio Calabria, la dott.ssa Elisa Maria Spagnolo. L’incarico, attribuito dal direttore generale, dott. Vincenzo Caridi, lo scorso 15 dicembre avrà la durata di tre anni. La dott.ssa Spagnolo, che succede al dott. Manna, è di origini reggine, laureata in Economia e con specializzazioni post-universitarie in Organizzazione e Management delle Amministrazioni Pubbliche. Vanta un ricco curriculum professionale iniziato, come dirigente INPS, sin dal 2010 proprio presso la sede di Reggio Calabria. La sua carriera lavorativa l’ha vista assumere nell’ultimo triennio l’incarico di direttore provinciale di Cosenza e, precedentemente, incarichi di direttore provinciale di Catanzaro, Vibo Valentia e ruoli di dirigente di area regionale presso la sede regionale calabrese dell’Inps.

Assume l’incarico in un momento di forte impegno sociale e di grande cambiamento e innovazione tecnologica dell’Istituto, chiamata ad assicurare un servizio sempre più efficace e proattivo, ad assicurare risposte di servizio a cittadini e imprese con la massima tempestività, ponendo al contempo la massima attenzione ai bisogni del territorio. Incontrerà a breve gli attori istituzionali e gli stakeholder del comprensorio reggino per consolidare i rapporti e una sinergica collaborazione, puntando alla partecipazione, all’ascolto e al dialogo quali presupposti necessari per affrontare e risolvere le criticità, fornendo così un contributo fattivo e propositivo alla rete dei soggetti che operano per lo sviluppo economico e sociale del territorio.