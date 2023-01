Reggio Calabria: convocato in sessione urgente il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

26 Gennaio 2023 19:05

E’ convocato in seduta urgente per sabato 28 gennaio alle ore 15:00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Non applicazione dello stralcio parziale di cui Art. 1, Comm. 227 Legge N° 197/2022. Pro. 1 del 23 gennaio 2023 Riduzione delle spese di funzionamento Mozione per il riconoscimento della sindrome fibromialgica e la tutela dei bisogni, delle necessità e del diritto alla salute dei soggetti fibromialgici Mozione per la valorizzazione partecipata del patrimonio culturale museale del territorio di Reggio Calabria e per la promozione di progetti mirati alla cultura espositivo-museale Mozione – Sensibilizzazione cibo sintetico Mozione per l’individuazione di aree da adibire a distributori di carburanti ad idrogeno Risoluzione in favore dei diritti umani in Iran.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consensso andrà deserta per mancanza del numero legale, il consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 30 hennaio alle ore 09:30.