Reggio Calabria, seminario all’Università “Dante Alighieri”: data e programma completo

31 Gennaio 2023 16:32

Introdotto e moderato da Francesca Panuccio Dattola, docente all’UNIME e alla “Dante Alighieri” e avvocato cassazionista specializzato in Diritto di Famiglia e Minori, il seminario “Attualità e prospettive de iure condendo della rete istituzionale e sociale “Liberi di scegliere” è stato ideato e realizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Così, venerdì 3 febbraio, con inizio dalle ore 15, e fino alle ore 18, e nell’aula magna “Falcomatà” della “Dante Alighieri”, ai saluti istituzionali, seguiranno ben sei interventi.

Il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani rifletterà su “Sinergie e raccordi istituzionali a salvaguardia dei soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata”. La Senatrice della Repubblica e già Vicepresidente nazionale di Libera, Vincenza Rando, relazionerà su “L’evoluzione della rete ‘Liberi di scegliere’ tra attualità operative e prospettive legislative”. Su “Il circuito comunicativo tra gli Uffici Giudiziari del Distretto e le segnalazioni di pregiudizio minorile” verterà l’intervento del Procuratore DDA di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. “Il ruolo della Procura minorile nei procedimenti a tutela dei minori di ‘ndrangheta” sarà invece il tema trattato da Roberto di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Il Questore reggino Bruno Megale relazionerà su “L’esecuzione dei provvedimenti minorili: peculiarità e prassi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria” mentre Marcello D’Amico, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, su “Il progetto ‘Liberi di scegliere’ e le ragioni di un intervento giudiziario integrato”. Toccherà invece a Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, dettar le conclusioni dell’evento. Nel corso del seminario, infine, verrà presentato “Biografie difficili. Famiglie e mafie tra conciliazione e rieducazione” di Giuseppina Maria Patrizia Surace, edito nel 2022 da Progedit.