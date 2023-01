Reggio Calabria: riunione del direttivo cittadino della Lega

13 Gennaio 2023 18:56

Inizio d’anno operativo per la Lega Salvini Premier in città. Si è riunito, infatti, lunedì 9 gennaio il direttivo cittadino di Reggio Calabria. Seppur in modalità on line, causa covid, il segretario reggino Nicola Barreca ha incontrato i 6 componenti del direttivo. Militante di lungo corso, Barreca è stato eletto segretario cittadino per Reggio il 18 dicembre scorso, e con lui i membri candidati a comporre i rappresentanti leghisti della città. Domenica di congressi per il partito, indetti dalla segreteria federale per le elezioni dei rappresentanti per le 5 città capoluogo. La riunione di lunedì sera, che ha seguito un incontro informale organizzativo e di scambio d’ auguri nei giorni successivi all’elezione, è stata prettamente operativa in tema politico. Dopo le formalità di insediamento, sono state recepite le proposte d’azione del movimento pervenute dai componenti su invito del segretario. Consulenza gratuita offerta da professionisti su problematiche legate a mutui e prestiti, la verifica di tutte le agevolazioni statali in aiuto alle famiglie, la presenza nei quartieri per raccogliere le istanze dei cittadini sui problemi della propria zona, sono alcune tra le tante idee avanzate. Rifacendosi ai valori fondanti della Lega, il radicamento sul territorio e la tutela dei cittadini, il direttivo ha stabilito nella riunione, che dai prossimi incontri, si confronterà con i propri rappresentanti istituzionali per elaborare le azioni di loro competenza a tutti i livelli. Intende incontrare tutti i militanti e sostenitori al fine di collaborare ad ogni iniziativa sociale e territoriale, partecipi della comunità come insegna la Lega. Il segretario cittadino, in chiusura, ha rinviato i componenti del direttivo alla prossima assemblea a breve auspicando la possibilità di un incontro in presenza.

Soddisfatto dei lavori si è detto il segretario provinciale Franco Recupero: “sono certo del proficuo impegno del direttivo cittadino, non fosse altro per la capacità, serietà ed abnegazione dei componenti la struttura, professionisti ed imprenditori che sapranno dare vigore e forza al movimento sul territorio reggino”.