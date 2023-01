Reggio Calabria, il Rettore della Mediterranea Zimbalatti: “pronti alla Facoltà di Medicina, in Calabria possono essercene tranquillamente tre”

28 Gennaio 2023 12:33

A margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Reggio Calabria, il Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea, prof. Giuseppe Zimbalatti, ha lasciato una dichiarazione ai microfoni di StrettoWeb relativamente all’istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria. Il Rettore ha affermato che “il terriorio sta dimostrando un grande interesse a questa possibilità. L’università è disponibile a lavorare ad un progetto con le premesse che ci sono grandi sinergie con le altre università calabresi in particolare con l’università di Catanzaro con la quale abbiamo anche dei corsi interateneo, è un progetto molto ambizioso che richiede molte energie e uno sforzo notevole per cui va progettato bene”.

Sul caldo argomento dell’istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria è intervenuto anche il sindaco metropolitano Carmelo Versace che ai microfoni di StrettoWeb ha affermato: “il progetto nasce da un’idea portata avanti in Consiglio Metropolitano promossa dal consigliere Latella e di concerto con il Comune di Reggio Calabria, abbiamo provato a coinvolgere gli attori istituzionali del posto affinchè si iniziasse un percorso. La Sanità Calabrese è da sempre un problema, da sempre commissariata e necessita dare delle risposte ai nostri concittadini e la possibilità di poter avere molti più medici che possano venire dalla nostra terra e quindi allievi nostri, ragazzi nostri che possano maturare una conoscenza nel nostro territorio piuttosto che andare fuori Regione, per noi è una cosa quanto meno doverosa provarci. Non riteniamo di doverci mettere in competizione, vogliamo rimanere fuori da quelle che sono le polemiche scevre tra Catanzaro e Cosenza, riteniamo che 3 facoltà di Medicina possano starci tranquillamente nella nostra Regione”.