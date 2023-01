Reggio Calabria: ramo di un albero pericolante sulla SS106 a Lazzaro | FOTO

5 Gennaio 2023 16:04

“L’ANCADIC chiede un solerte intervento di sistemazione di un alto albero situato nell’area cortilizia del civico 114 lato mare a ridosso della Ss 106 i cui rami ondeggiano pericolosamente sulla strada statale. Un ramo è crollato e giace nell’area sottostante, mentre in alto, per quanto possibile osservare, altro ramo spezzato penzola ed è pronto a crollare. L’intero albero presenta una significativa inclinazione verso le abitazioni. Anche se superfluo, giova sottolineare il danno che potrebbe derivare alla circolazione veicolare e ciclopedonale in caso di crollo di rami o porzione dell’albero”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea, Referente unico dell’A.N.CA.DI.C e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“La sentenza della Corte di cassazione del 2010 ha affermato che sono fuorilegge tutti gli alberi che non si trovano ad almeno 6 metri dalla carreggiata, con riferimento all’art .26 del Nuovo Codice della Strada. L’ANCADIC nel sottolineare le funzioni utili e i benefici che il verde porta per l’ambiente e la salute rinnova la richiesta di una maggiore attenzione nella gestione del verde nel territorio mottese e non solo e sottolinea l’importanza di un piano del verde urbano”.