Reggio Calabria, il 29 gennaio l’Orgasmo della misteriosa Viola Vocich

28 Gennaio 2023 13:55

A chiusura di una settimana di eventi straordinari che hanno visto sul palco del Cartoline Club di Reggio Calabria il racconto di un mostro sacro del giornalismo come Gianni Brera, presentato da un altro grande giornalista come Giuseppe Smorto e la proiezione in anteprima assoluta a Reggio Calabria del docufilm “Il Sogno di Jacob” incentrato sulla figura dell’artista Nik Spatari, domenica 29 gennaio alle 19.00, un graditissimo ritorno, quello di Franco Arminio.

Il poeta più amato dell’ultimo decennio, paesologo e artista a tutto tondo, a distanza di un anno dalla presentazione in anteprima nazionale del suo “Studi sull’amore”, è di nuovo al Cartoline Club in veste di mentore. Arminio presenterà, infatti, l’esordio letterario della misteriosa Viola Vocich, autrice del libro più scandaloso dell’anno, “Orgasmo”, una raccolta di poesie, dal linguaggio senza filtri che scardina ogni tabù linguistico per raccontare una sessualità selvaggia, primordiale, essenziale.