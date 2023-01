Reggio Calabria, Pro Italia contro la minoranza: “continua a dare ossigeno alla maggioranza”

5 Gennaio 2023 12:10

“Con la notizia della notifica al Sindaco sospeso, circa le conclusioni delle indagini preliminari relative alla mancata costituzione di parte civile del Comune nel Processo Miramare, la minoranza consiliare dopo un’inutile manifestazione di fine anno, per porre fine alla più disastrosa amministrazione comunale – che persevera ormai da troppo tempo, a firma Falcomatà – continua a dare ossigeno a questa “urbana administratio”, nonostante la città si ritrova con un bilancio superiore al debito sanitario regionale, una pluralità di soggetti indagati e sospesi e una città sempre più nell’oblìo politico-economico-sociale”. E’ quanto afferma Giuseppe Joe Puntillo, segretario regionale Pro Italia

“Un Centro/Destra sempre in “Work in Progress”, un Centro/Destra in veste di “befana” che porta i doni a quei bravi ragazzi a guida Falcomatà. Sempre più spesso ci si ritrova ad aspettare che qualcuno arrivi a salvarci prendendo in mano la nostra sorte: magari un supereroe più veloce della luce, che saprà rimettere le cose a posto in men che non si dica, in sella al suo cavallo alato o a bordo della sua batmobile. Un uomo? Una donna? Non importa! Importa che sappia risolvere i problemi facendoli di colpo scomparire, così che tutto riprenda a funzionare. Non abbiamo bisogno dei supereroi. Siamo una collettività di persone che vivono, e troppo spesso sopravvivono, la città: ma la verità è che la città siamo noi e che per questo possiamo e dobbiamo cambiarla. Non bisogna credere a chi vuole illuderci che le soluzioni vengano, per magia, promettendoci un cambiamento che si concluderà nel solito modo: soddisfazione per pochi, insoddisfazione per tanti, e tutto che continua come sempre o peggio. Ciò non vuol dire che la soluzione non esista, al contrario!: è con la partecipazione reale e concreta alla vita cittadina che possiamo cambiare il corso delle cose”, conclude Puntillo.