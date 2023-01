Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione del volume “La Repubblica di Arlecchino” di Mario Landolfi

20 Gennaio 2023 10:21

Parte domani l’itinerario politico-culturale “la storia e la memoria”, con la presentazione del libro di Mario Landolfi “la Repubblica di Arlecchino – Così il regionalismo ha infettato l’Italia”. L’evento si svolgerà presso la Sala “G.Perri” di Palazzo “C. Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria in Piazza Italia con inizio alle ore 17,00. “La storie e la memoria” è un percorso ideato ed organizzato dall’Associazione “Reggio Futura”, di concerto con il Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”, il Centro Studi “Tradizione Partecipazione”, il Movimento “Nuovo Fronte Politico”, l’Associazione “Stanza 101” e con il Patrocinio della Fondazione “Alleanza Nazionale”. Il percorso, previsto tra il periodo di gennaio e luglio del 2023, consiste in una serie di iniziative per la promozione e la conservazione della cultura storica della destra italiana. Il proposito è quello di far accrescere l’area di opinione pubblica di destra, sensibile ai valori, agli ideali e alle tradizioni che costituiscono un comune patrimonio politico-culturale. In definitiva, l’idea è quella di mettere in cantiere una stagione di attività e movimentismo “collaterale”, per consentire alla destra di essere ancora di più protagonista sui territori.

L’iniziativa di domani prevede i saluti del Consigliere Metropolitano dott. Antonino Minicuci, del Presidente di “Reggio Futura” avv. Italo Palmara e un dibattito, moderato dalla giornalista Emilia Condarelli, al quale parteciperanno il prof. Giuseppe Bombino, docente dell’Università Mediterranea; il prof. Giuseppe Giarmoleo, docente di storia e filosofia; il sen. Domenico Nania, già Sottosegretario di Stato e Vicepresidente del Senato: il dott. Nicola Malaspina, già Consigliere comunale e dirigente del Centro Studi “Tradizione Partecipazione”. Il dibattito sarà concluso con l’intervento dell’autore del libro on. Mario Landolfi, già Ministro delle Comunicazioni. L’iniziativa è aperta al pubblico, nel rispetto delle normative anticovid previste.