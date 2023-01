Reggio Calabria, un pirata della strada, un’auto ribaltata e un violento scontro in centro: gli incidenti della notte di Capodanno

1 Gennaio 2023 12:58

Notte di Capodanno movimentata a Reggio Calabria. Tre incidenti stradali sono stati registrati dalla Polizia Municipale: uno si è verificato nella zona nord della città ed è stato caratterizzato dalla fuga del responsabile del sinistro, in cui comunque fortunatamente non ci sono stati feriti. Il “pirata della strada” in queste ore è ricercato dalla Polizia Municipale che conta di identificarlo tramite le telecamere di sorveglianza della zona.

Il secondo sinistro invece si è verificato nel quartiere di Santa Caterina ed è stato uno scontro tra due veicoli dovuto, presumibilmente in base ai primi lievi, al mancato rispetto della precedenza. Sono comunque ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Anche in questo caso, fortunatamente, le persone coinvolte sono rimaste illese nonostante i gravi danni ai veicoli.

Infine, il terzo incidente si è verificato in via Reggio Campi all’una di notte (vedi foto a corredo dell’articolo): un’automobilista ha perso autonomamente il controllo del proprio mezzo e si è ribaltato su un fianco. Fortunatamente anche lui è rimasto illeso.