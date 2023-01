Reggio Calabria: Open Day al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” | FOTO e INTERVISTA

14 Gennaio 2023 18:36

E’ in corso (sino alle ore 20:00) l’Open day del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. I genitori sono accolti in Aula Magna, per la presentazione dell’Offerta Formativa 2023/24, mentre gli stessi studenti del Liceo sono impegnati a fare scoprire i laboratori della scuola ed assistere a prove laboratoriali chimiche, fisiche, matematiche, informatiche, robotiche, teatrali, musicali, linguistiche.

Mariangela Labate, coordinatrice del Dipartimento di Lettere, ha sottolineato: “l’Open day per noi è momento importante e di festa. Siamo estremamente felici di accogliere tanti genitori e ragazzi che speriamo in futuro diventeranno nostri studenti. La nostra strategia è chiara: mettere insieme tradizione ed innovazione. Grazie al PNRR rinnoveremo la scuola cercando di farla diventare sempre più moderna e tecnologicamente avanzata”, conclude.