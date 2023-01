Reggio Calabria, nuova linfa per la Polizia Municipale grazie all’assunzione di tre agenti | DETTAGLI

1 Gennaio 2023 13:11

Nuova linfa per la Polizia Municipale di Reggio Calabria a cavallo di Capodanno. Il 30 dicembre, infatti, sono stati assunti tre nuovi agenti a tempo indeterminato. Gli agenti provengono da una procedura di mobilità indetta dall’ente stesso. I colloqui dei 3 poliziotti sono stati completati negli ultimi giorni dell’anno e dal 31 dicembre sono in servizio. Gli agenti serviranno a dare ulteriore impulso alle attività del comando della Polizia Municipale che opera da troppi anni in enorme carenza di personale, con la finalità di garantire la pubblica sicurezza.

Gli agenti provengono due da Tropea e uno da un comune delle Marche, sono giovani e preparati e potranno contribuire in modo significativo alle meritorie attività del Comando egregiamente diretto dal Comandante Salvatore Zucco.