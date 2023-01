Reggio Calabria: nasce il Club Cillo Mallamaci. E si pone tre obiettivi

15 Gennaio 2023 11:16

Dalla volontà di un folto gruppo, all’epoca giovani calciatori (anni ’80) allenati da Francesco Mallamaci, confidenzialmente Cillo, è nato ufficialmente, lo scorso venerdì 13 gennaio, il Club Cillo Mallamaci. Angelo Latella è stato proclamato referente del Club, che si è dato un’organizzazione “nuova e moderna” di associazionismo. Gli scopi sono principalmente tre: onorare la memoria di Cillo Mallamaci, come figura che ha lasciato impronte socialmente educanti; istituire un Premio a suo nome, nel campo del calcio giovanile riservato ai tesserati allievi della Pro Pellaro (società in cui Cillo e i fondatori del Club hanno militato); raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro e di supporto alle famiglie In difficoltà. “Chiunque ha conosciuto Cillo e crede che rendergli memoria – si legge nella nota che annuncia la nascita del club – sia un degno gesto per il mondo dello sport giovanile e della solidarietà, può farne parte. Contattateci al 3479953185″.