Reggio Calabria: modifiche al capolinea degli autobus per lavori di scavo archeologico a Piazza Garibaldi

13 Gennaio 2023 12:50

“Modifica provvisoria capolinea degli autobus Piazza Garibaldi dalle ore 05:00 di lunedì 16 gennaio 2023

ATAM informa che a partire dalle ore 05:00 di lunedì 16 gennaio 2023, per consentire i lavori di scavo archeologico in Piazza Garibaldi. Il capolinea degli autobus ATAM verrà spostato nella parte lato mare della piazza (di fronte la Stazione Centrale) , dove saranno installate le zone di divieto di sosta per i veicoli privati ad eccezione degli autobus ATAM. Ci scusiamo per il disagio“. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’ATAM di Reggio Calabria.