Reggio Calabria, minorenne arrestato dopo inseguimento in centro | DETTAGLI

19 Gennaio 2023 10:52

Nei giorni scorsi, personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio di Reggio Calabria ha arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un minore con precedenti per danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico.

Addosso al giovane, fermato dalla Volante dopo un breve inseguimento in centro città, è stato trovato un bilancino di precisione. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno, altresì, recuperato e sequestrato due involucri, di cui il minore aveva tentato di disfarsi durante la fuga, contenenti circa 87 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui una parte era già suddivisa in dosi idonee allo spaccio.