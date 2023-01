Reggio Calabria, maxi blitx dei NAS in canili e gattili: 3 strutture sequestrate, scoperti 200 cani irregolari | DETTAGLI

26 Gennaio 2023 11:27

I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, nell’ambito di specifica Campagna di controlli di aderenza presso Canili e Gattili pubblici e privati, hanno eseguito verifiche, al fine di accertare la corretta conduzione delle strutture ed in particolare lo stato di benessere degli animali. Sono state ispezionate nr. 11 strutture ricettive delle quali nr 3 sono state sottoposte in sequestro amministrativo per la mancanza dei requisiti igienico / sanitari e strutturali. Contestualmente è stata vincolata la movimentazione di circa 200 cani, risultati alcuni senza il previsto microchip e senza la prevista registrazione all’anagrafe canina. Elevate sanzioni per complessivi 3 mila euro.

Durante il corso dell’attività è stata riscontrata e segnalata la grave carenza di idonee strutture pubbliche nel territorio reggino. In particolare è emersa la totale mancanza di “canili sanitari” attraverso i quali il “il cane randagio” può essere sottoposto alle cure veterinarie, sterilizzato e successivamente immesso nella struttura ricettiva.